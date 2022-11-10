سعر طبق البيض في الأسواق المحلية اليوم الخميس 10-11-2022

يحوي البيض على نسبةٍ عالية من حمض الفوليك الضروري؛ لتكوين خلايا الدم الحمراء، فهو يعد غذاءً متكاملًا، ويحافظ على صحة الجسم، ويتابع قطاع كبير من المواطنين أسعار البيض بشكلٍ مستمر، إذ تستقر الأسعار في الأسواق، وأوضح عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة، إنّ أسعار البيض مستقرة في الأسواق منذ فترة.

سعر كرتونة البيض الأبيض

وتابع رئيس شعبة الدواجن في حديثه لـ«الوطن»، بأنّ سعر كرتونة البيض الأبيض سجلت نحو 65 جنيها لتصل في الأسواق لـ سعر يتراوح بين 70 جنيها و75 جنيها.

وجاء سعر كرتونة البيض البلدي والأحمر في الأسواق اليوم الخميس 10 نوفمبر كما يلي:

سعر البيض في الأسواق

اختلف سعر طبق البيض البلدي في الأسواق بين 80 و85 جنيها في المحلات التجارية، للكرتونة التي تحتوي على 30 بيضة، وتراوحت الكرتونة التي تحتوي على 20 بيضة بين 60 حتى 65 جنيها.

سعر كرتونة البيض الأحمر

أما كرتونة البيض الأحمر التي تحتوي على 30 بيضة تراوح سعرها في المحلات التجارية بين 80 و85 جنيها، وفق الجولة التي تقوم بها في الأسواق.

وتراوح سعر البيضة الواحدة بين 2.5 جنيه و3 جنيهات في الأسواق.

أسعار الدواجن في الأسواق

وسجل سعر كيلو الفراخ البلدي 53 جنيهًا كما سجل سعر كيلو الفراخ البيضا بين 43 جنيها و45 جنيها في المحلات، اليوم الخميس 10 نوفمبر الحالي.