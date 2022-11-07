سعر طبق البيض اليوم الاثنين 7-11-2022 في مصر

انخفضت سعر كرتونة البيض مع بداية اليوم الاثنين، بنحو يتراوح ما بين 3 جنيهات للطبق المكون من 30 بيضة، بسبب تراجع الطلب رغم توافر المعروض في الأسواق المحلية.

وفي التقرير التالي، ترصد بوابة «الوطن»، سعر طبق البيض اليوم الاثنين، في الأسواق المحلية، والمحلات التجارية الكبرى.

سعر كرتونة البيض في السوق المحلي

وأوضح الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرف التجارية بالقاهرة، في تصريحات لـ«الوطن»، أن سعر كرتونة البيض الأحمر تراجع نحو 3 جنيهات، ليسجل في المزرعة نحو 65 بدلا من 70 جنيهًا، ويباع في السوق المحلي بسعر يتراوح ما بين 72 إلى 75 جنيهًا.

وأضاف أن سعر كرتونة البيض البلدي انخفضت بنحو 5 جنيهات، لتسجل نحو 95 جنيهًا في السوق المحلي لـ 30 بيضة، موضحًا أن سعر كرتونة البيض الأبيض انخفضت بنحو 3 جنيهات، ليسجل اليوم بين 73 إلى 75 جنيهًا.

سعر طبق البيض في المحلات التجارية

أما في المحلات التجارية فقد حافظ سعر طبق البيض على نفس قيمته المادية، ليسجل سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم بين 80 إلى 90 جنيهًا، بينما وصل سعر كرتونة البيض من النوع الأحمر ما بين 80 إلى 90 جنيهًا، داخل عدد من المحلات، حسب الشركة المنتجة والتغليف ومدة الصلاحية.

سعر البيض في منافذ وزارة الزراعة

وجاء سعر طبق البيض اليوم في منافذ وزارة الزراعة، نحو 70 جنيهًا لكرتونة البيض الأبيض، وطبق البيض الأحمر بنحو 74 جنيهًا.