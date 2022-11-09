سعر طبق البيض اليوم الأربعاء 9-11-2022 في مصر

أكد عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن، بالغرف التجارية، أن أسعار البيض في الأسواق المصرية قد تراجعت نسبيا خلال الأيام الماضية، مقارنة بأسعار الشهر الماضي، حيث أصبح هناك توفر بيض الكتاكيت بشكل كبير داخل المزارع، كما أن الأسعار ستواصل الانخفاض خلال الفترة المقبلة، بعد الإفراج المستمر عن شحنات العلف التي كانت عالقة بالجمارك.

وفي التقرير التالي، ترصد «الوطن»، سعر طبق البيض اليوم الأربعاء 9 نوفمبر 2022، في الأسواق المحلية، والمزارع والمحال التجارية الكبرى.

سعر طبق البيض اليوم في منافذ وزارة الزراعة

تشهد منافذ وزارة الزراعة إقبالا على شراء البيض يوميا، نظرا لانخفاض سعر طبق أو كرتونة البيض عن الأسعار فى المحال التجارية، حيث بلغ سعر طبق البيض من النوع الأحمر اليوم نحو 70 جنيهًا، في حين بلغ سعر البيض الأحمر نحو 74 جنيهًا، للطبق الذى يضم 30 بيضة.

سعر طبق البيض في المزارع اليوم 9 نوفمبر

- سعر كرتونة البيض الأحمر بالمزرعة نحو 65 بدلا من 70 جنيهًا، ويباع للمستهلكينما بين 72 إلى 75 جنيهًا.

- سعر كرتونة البيض من النوع البلدي نحو 95 جنيهًا، التى تضم 30 بيضة.

-سجلت كرتونة البيض الأبيض اليوم الأربعاء 9 -11-2022، بين 73 إلى 75 جنيهًا.

وأشار عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن، بالغرف التجارية، في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن أسعار البيض قد شهدت انخفاضا بين 3-5 جنيهات في الطبق الذي يضم 30 بيضة، كلا حسب نوع البيض الذى يطلبه المستهلك بين أبيض أو أحمر أو بلدي.