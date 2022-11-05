سعر طبق البيض اليوم السبت 5-11-2022 في مصر

سجل سعر طبق وكرتونة البيض استقرارا للأسبوع التالي على التوالي، خاصة بعد طرح وزارة الزراعة كميات كبيرة من البيض بأسعار مخفضة.

وقال الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرف التجارية بالقاهرة، إنّ سعر طبق البيض في الأسواق والمحلات التجارية المختلفة والمزرعة، لم يشهد أي ارتفاع اليوم.

وترصد «الوطن» فيما يلي، سعر طبق البيض اليوم السبت 5-11-2022 في المزرعة، وفي الأسواق المحلية، والمحلات التجارية الكبرى.

وقال عبدالعزيز، إنّ سعر طبق وكرتونة البيض في المزرعة وصل إلى 65 جنيها.

سعر طبق البيض في الأسواق المحلية اليوم السبت

- سجل سعر طبق البيض الأبيض اليوم السبت 5 نوفمبر، الذي يضم 30 بيضة بين 77 إلى 90 جنيهًا.

- تراوح سعر طبق البيض من النوع الأحمر 30 بيضة اليوم السبت، من 80 إلى 90 جنيهًا، داخل عدد من الأسواق.

وصل سعر البيضة الواحدة من النوع البلدي 3 جنيهات، ويباع الطبق الذي يحتوي على 20 بيضة بسعر 72 جنيها.

أسعار البيض في السلاسل التجارية الكبرى

ويبلغ سعر الكرتونة أو الطبق الذي يضم 30 بيضة ما بين 85 إلى 90 جنيها.

وسجل سعر البيضة من النوع الأبيض بين 2.50 -3 جنيهات.

وسجل سعر كرتونة وطبق البيض الأبيض الذي يحتوي على 10 بيضات فقط بين 32 -35 جنيها وفق لمكان البيع.

وبلغ سعر الكرتونة من النوع البيض التي تضم 15 بيضة بسعر بين 49 -52 جنيها.

وسجل سعر طبق وكرتونة البيض من النوع الأحمر، التي تحتوي على 30 بيضة ما بين 85 إلى 105 جنيهات.

سعر البيض في منافذ وزراعة الزراعة

وجاء سعر طبق البيض اليوم في منافذ وزارة الزراعة، كما يلي:

سجل سعر البيض في منافذ الزراعة نحو 72 جنيهًا لكرتونة البيض الأبيض الذي يحتوي على 30 بيضة.

وسجل سعر طبق البيض الأحمر نحو 74 جنيهًا، ويضم 30 بيضة.

كما بلغ سعر طبق البيض البلدي اليوم نحو 72 جنيهًا.