سعر طبق البيض اليوم الأحد 6-11-2022 في مصر

استقر سعر كرتونة البيض في السوق المحلي اليوم الأحد الموافق 6 نوفمبر، خاصة بعد طرح وزارة الزراعة كمية من البيض بأسعار تناسب الأسر المصرية.

وفي التقرير التالي، ترصد بوابة «الوطن» ، سعر طبق البيض اليوم الأحد في الأسواق المحلية، والمحلات التجارية الكبرى.

سعر كرتونة البيض في السوق المحلي

وقال الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرف التجارية بالقاهرة، إنّ سعر طبق البيض في الأسواق والمحلات التجارية المختلفة والمزرعة، استقر في السوق المحلي اليوم، حيث يباع طبق البيض الأبيض في المحلات بسعر يتراوح ما بين 75 إلى 77 جنيهًا، بينما يحصل عليه التاجر من المزرعة بسعر 70 جنيهًا.

وأضاف أن سعر طبق البيض الأحمر يباع في المحال بسعر 80 جنيهًا، فيما يحصل عليه من المزرعة بسعر يتراوح ما بين 72 إلى 74 جنيهًا، موضحًا أن سعر البيض البلدي تراوح بين 85 إلى 90 جنيهًا، في السوق المحلية.

سعر طبق البيض في المحلات التجارية

- تراوح سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم بين 80 إلى 90 جنيهًا، حسب الشركة المنتجة والتغليف ومدة الصلاحية.

- بينما وصل سعر كرتونة البيض من النوع الأحمر ما بين 80 إلى 90 جنيهًا، داخل عدد من المحلات

وصل سعر البيضة الواحدة من النوع البلدي 4 جنيهات، ويباع الطبق الذي يحتوي على 20 بيضة بسعر 100 جنيه.

سعر البيض في منافذ وزراعة الزراعة

وجاء سعر طبق البيض اليوم في منافذ وزارة الزراعة، كما يلي:

سجل سعر البيض في منافذ الزراعة نحو 70 جنيهًا لكرتونة البيض الأبيض، وطبق البيض الأحمر بنحو 74 جنيهًا.