سعر طبق البيض اليوم الثلاثاء 8-11-2022 في مصر

كشف الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرف التجارية بالقاهرة، عن انخفاض سعر كرتونة البيض اليوم الثلاثاء، بنحو 3 جنيهات، وذلك للكرتونة التي تضم للطبق المكون من 30 بيضة، نظرا إلى تراجع الطلب على الشراء، بالرغم من توافر المعروض في الأسواق المحلية.

وفي التقرير التالي، ترصد بوابة «الوطن»، سعر طبق البيض اليوم الثلاثاء 8 نوفمبر 2022، في الأسواق المحلية، والمحال التجارية الكبرى.

سعر كرتونة البيض في السوق المحلية

وأضاف السيد، في تصريحات لـ«الوطن»، أن سعر كرتونة البيض الأحمر سجل في المزرعة نحو 65 بدلا من 70 جنيهًا، ويباع للمستهلكين في السوق المحلية بسعر يتراوح ما بين 72 إلى 75 جنيهًا، وبذلك شهد السعر تراجع نحو 3 جنيهات للكرتونة.

أما سعر كرتونة البيض البلدي سجلت نحو 95 جنيهًا، وذلك في السوق المحلي التى تضم 30 بيضة، وبذلك انخفض سعرها بنحو 5 جنيهات، في حين سجلت كرتونة البيض الأبيض اليوم بين 73 إلى 75 جنيهًا، وبذلك انخفض سعرها بنحو 3 جنيهات.

سعر طبق البيض في المحال التجارية

أما داخل المحال التجارية، سجَّل سعر كرتونة البيض من النوع الأحمر ما بين 80 إلى 90 جنيهًا، في حين سجل الأبيض اليوم بين 75 إلى 78 جنيهًا، حسب الشركة المنتجة والتغليف ومدة الصلاحية.

سعر البيض في منافذ وزارة الزراعة

أما داخل منافذ وزارة الزراعة، فقد سجَّل سعر طبق البيض اليوم الثلاثاء 8 نوفمبر، نحو 70 جنيهًا للبيض الأبيض، وبلغ سعر طبق البيض الأحمر نحو 74 جنيهًا.