أستاذ زراعة: التغيرات المناخية أصبحت جامحة وقد تتسبب في هجرة بيئية

قال الدكتور أحمد أبواليزيد، أستاذ الزراعة، إنّ التغيّرات المناخية أصبحت جامحة، والدول معرضة بجميع آلياتها للخطر، لأنّ تلك الظاهرة من الممكن أن تسبب التصحر أو الجفاف، وبالتالي تحدث هجرةً بيئية ببعض المناطق، مشيرًا إلى أنّ هناك شراكة بين مصر والدول الأفريقية تظهر خلال إنشاء 10 مزارع نموذجية كالمزراع النموذجية المشتركة بجنوب السودان، والنيجر، والكونغو، وأوغندا، وغيرهم.

القارة الأفريقية تمتلك موارد طبيعية ضخمة

وأضاف «أبواليزيد»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح» من تقديم أمل صالح وباسم طبانة، عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ القارة الأفريقية تمتلك موارد طبيعية ضخمة، ولديها 930 مليون مقطار أراضي صالحة للزراعة، إلا أنّها تستغل 50% فقط منها بسبب ضيق الإمكانيات المادية والتكنولوجية لديها، لافتًا إلى أنّ سكان القارة يبلغ عددهم 1.4 مليار نسمة غالبيتهم من الشباب، ولا نستغل قدراتهم لقلة إمكانات الدول واحتياجها للدعم والمساعدة.

وتابع بأنّ أفريقيا لم تساهم في أزمة التغير المناخي إلا بنسبة 4%، لذلك هي ليست شريكًا في الأزمة، لكنها تعاني من آثارها السلبية من جفاف ونقص في الغذاء، فضلًا عن تحدياتها في مجال الطاقة التي ترتبط بالأسمدة والزراعة، مؤكدًا أهمية التكامل والتنسيق بين الدول خاصة في مجال الإنتاج الزراعي وفقًا للميزة النسبية والتنافسية لكل دولة.

التجارة بين مصر والدول الأفريقية لا تتعدى 15%

وأشار أستاذ الزراعة، إلى أن التجارة بين مصر والدول الأفريقية لا تتعدى 15% من حجم إجمالي التجارة، علاوة على وجود 224 مليون نسمة يعانون من نقص وسوء التغذية في أفريقيا، كما أن هناك فجوة غذائية بالقارة يبلغ قيمتها 50 مليار دولار، وبالتالي ستؤثر ظاهرة التغيرات المناخية على شعوب الدول الأفريقية بشكل زائد.