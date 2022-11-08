أحمد موسى: مصر ستكون مركزا عالميا لإنتاج الهيدروجين الأخضر

عبر الإعلامي أحمد موسى، عن سعادته بإشادات قادة العالم وحديثهم عن مصر، وتطلعهم للاستثمار على أرض مصر.

مصر ستكون مركزا عالميا لإنتاج الهيدروجين

وأكد الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن مصر ستكون مركزا عالميا لإنتاج الهيدروجين الأخضر -وقود المستقبل- وهو عبارة عن وقود خال من الكربون ومصدره الرئيسي المياه.

وأكد أن العالم «قادة وإعلام» يركز على مصر، مضيفا أن قمة المناخ المنعقدة في شرم الشيخ، على أعلى مستوى من التميز والتقدير والاحترام والشكر لمصر على حسن التنظيم.

وأشار إلى أن مصر وقعت مذكرة تفاهم مع الإمارات بشأن إنشاء محطة توليد الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة 10 جيجاوات، ومن شأن هذا المشروع أن يوفر ألف فرصة عمل وتوفير الغاز الطبيعي.

حملة دعائية لمصر تقدر بـ 5 مليارات دولار

وأفاد بأنه أنه لو جرى إنفاق 5 مليارات دولار من أجل تنشيط السياحة والترويج لمصر، لن تكون هناك تغطية مثل التي نشهدها منذ يوم الأحد الماضي، في شرم الشيخ، لتغطية مؤتمر المناخ.

وأكد الإعلامي أحمد موسى، أن القنوات العالمية تفتح الهواء بالساعات لتغطية قمة المناخ المنعقدة في شرم الشيخ، في الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر الجاري، موضحا أن تكلفة هذه التغطية مئات الملايين من الدولارات.

واختتم الإعلامي أحمد موسى، بأن العالم على قلب رجل واحد من أجل إنقاذ البشرية من تبعات التغير المناخي وما يمكن أن تسببه من دمار على الجميع.