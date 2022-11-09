تشييع جثمان طفلة بعد مصرعها في حادث سير بسوهاج

شيع المئات من أهالي مركز طهطا، شمال محافظة سوهاج، طفلة في العقد الأول من العمر، بعد مصرعها في حادث بسوهاج.

التصريح بدفن الجثة

وصرحت جهات التحقيق المختصة، بمركز طهطا شمال محافظة سوهاج، بدفن طفلة تبلغ من العمر 6 سنوات، عقب مصرعها إثر اصطدام سيارة، وجرى نقل الجثة إلى المستشفى العام في طهطا بسوهاج وجرى توقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، الذي أفاد بأن سبب الوفاة «كسر بقاع الجمجمة ونزيف بالمخ»، ولا توجد شبهة جنائية.

وتعود أحداث وتفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج، إخطارًا يفيد بمصرع طفلة صدمتها سيارة بدائرة المركز، وجرى نقلها للمستشفى، والتحفظ على السيارة.

إخطار مدير أمن سوهاج بالحادث

وبالفحص تبين من خلال التحريات وجود حادث تصادم ومتوفاة بدائرة المركز؛ إذ أنه عند سير السيارة قيادة «ح. ا» 30 عاما، سائق، يقيم بدائرة المركز اختلت عجلة القيادة بيده واصطدم بالطفلة «س. أ»، 6 سنوات، تقيم بالناحية ذاتها، حال عبورها الطريق، ما أدى إلى مصرعها.

وبسؤال قائد السيارة ووالد المتوفاة «أحمد. ا»، 38 سنة، عامل، يقيم بالناحية ذاته، وأفادا بمضمون ما تقدم، وأوضح الأول أنه فوجئ بالطفلة المذكورة تعبر الطريق أمامه، ولم يتمكن من مفاداتها، ونفى الأخير الشبهه الجنائية.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بأن سبب الوفاة كسر بقاع الجمجمة ونزيف بالمخ، ولا توجد شبهة جنائية، وجرى تحرير محضر بالواقعة، والعرض على جهة التحقيق التى صرحت بدفن الجثة.