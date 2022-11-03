مصرع 3 أشخاص وإصابة 11 آخرين في حادث تصادم بين سيارتين بسوهاج

لقى 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 11 آخرون في حادث تصادم بين سيارتى ميكروباص على الطريق الشرقي في سوهاج، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

مصرع وإصابة 14 في حادث تصادم بسوهاج

تعود الواقعة عندما تلقت مديرية أمن سوهاج بلاغًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم على الطريق الصحراوي الشرقي بين سيارتي ميكروباص ووجود متوفين ومصابين، وجار نقلهم للمستشفيات المختلفة.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها ضباط وحدة مباحث المرور بوقوع حادث تصادم على الطريق الصحراوي الشرقي ما بين نقطة الكيلو 20 والكيلو 60 بين سيارتي ميكروباص.

نقل المصابين والمتوفين إلى المستشفيات المختلفة

نتج عن الحادث إصابة 11 شخصا مبدئيا ووفاة 3 آخرين من مستقلى السيارتين، وجرى الدفع بقوات إدارة المرور وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث.

وانتقل اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مدير أمن سوهاج ومدير إدارة المرور وعدد من القيادات الأمنية إلى الطريق الصحراوي الشرقي لمتابعة الحادث ومتابعة أعمال نقل المصابين والمتوفين إلى المستشفيات المختلفة، وجارٍ تحرير محضر بالواقعة تمهيدًا للعرض على جهات التحقيق المختصة لتتولى التحقيق وسنوافيكم بباقى التفاصيل.