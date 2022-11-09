«القومي للحضارة» يستقبل المبعوث الخاص لرئيس الجمهورية الكورية

استقبل المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، اليوم الأربعاء، نا كيونغ وون، المبعوث الخاص لرئيس الجمهورية الكورية، والوفد المرافق لها، على هامش زيارتها الحالية إلى مصر.

وكان في استقبالهم الدكتور أحمد غنيم، رئيس هيئة بالمتحف، بقاعة كبار الزوار؛ إذ رحب بهم، وقدم لهم الهدايا التذكارية، وعرفهم بالمتحف، وفكرة وتاريخ إنشائه، ودوره كأحد المقاصد السياحية والأثرية الهامة، ومنارة ثقافية وعلمية متميزة.

جولة داخل قاعة المومياوات الملكية

واصطحبتهم الدكتورة عبير أبو المجد، كبيرة الأثريين بالمتحف، في جولة داخل قاعة العرض المركزي وقاعة المومياوات الملكية وقاعة النسيج المصري، وقدمت لهم شرحا تفصيليا عن القطع الأثرية المعروضة، وعصورها الحضارية والتاريخية المختلفة .

وفى نهاية الزيارة، حرصت نا كيونغ وون، على تسجيل كلمة بدفتر الزيارات، أعربت خلالها عن إعجابها الشديد بالمتحف ومقتنياته الفريدة، وتقديرها لمجهودات الدولة المصرية لإنجاز مثل هذا الصرح العظيم، ليكون خير مكان لحفظ التراث المصري المادي والمعنوي.