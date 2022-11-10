حظك اليوم برج الجوزاء الخميس 10-11-2022 عاطفيا ومهنيا

مولود برج الجوزاء هو ثالث الأبراج الفلكية، ويتوافق مولود الجوزاء مع مواليد برج الدلو والقوس، فهو يتعامل مع أكثر من شيء في وقت واحد ويتميز أنه شخص اجتماعي ومرح للغاية في أوقات كثيرة لذا يكون أكثر محب للتجمعات وحضور الحفلات.

مواصفات برج الجوزاء

وأبرز عيوب مولود برج الجوزاء أنه يمكن أن يتغير لشعور مختلف في أوقات قريبة دون سبب واضح، إلى جانب أنه فضولي بشكل كبير قد يزعج الآخرين فهو يحب دائما اكتشاف الأمور الغريبة وغير المألوفة.

وتقدم خبيرة الفلك عبير فؤاد، خدمة يومية للقراء تشمل حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي اليوم الخميس على النحو التالي:

حظك اليوم برج الجوزاء على الصعيد المهني

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حظك اليوم برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

القمر في برجك يمنحك كل السحر والتألق والجاذبية وتستطيع أن تفتن الآخرين بشكل جيد وتكون صاحب جاذبية كبيرة وفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي لمواليد برج الجوزاء.