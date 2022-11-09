حالة الطقس غدا الخميس في مصر.. ممطر على السواحل

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، سقوط أمطار خفيفة على مناطق مختلفة من السواحل الشمالية ومحافظات شمال الوجه البحري، على فترات متقطعة، في حالة الطقس غدًا الخميس الموافق 10-11-2022.

حالة الطقس غدا

وأشار خبراء الأرصاد، إلى أنّ حالة الطقس غدًا، ستكون معتدلة الحرارة بداية من السواحل الشمالية وصولا إلى محافظات شمال الصعيد والقاهرة الكبرى، وجنوب سيناء، في حين يسود طقس مائل للحرارة على محافظات جنوب البلاد.

وخلال ساعات الليل، يسود طقس مائل للبرودة حتى ساعات الصباح الأولى، وذلك على السواحل الشمالية الشرقية والغربية ومدن القناة، والقاهرة الكبرى ومحافظات شمال الصعيد وشمال وجنوب الوجه البحري.

درجات الحرارة المتوقعة غدا الخميس

وجاءت درجات الحرارة، غدًا الخميس 10-11-2022، على جميع مدن الجمهورية وفق توقعات خبراء الأرصاد، كما يلي:

- القاهرة 25 - 18

- العاصمة الإدارية 25 - 17

- 6 أكتوبر 25 - 17

- بنها 25 - 18

- دمنهور 24 - 18

- كفر الشيخ 24 - 17

- المنصورة 25 - 17

- دمياط 24 - 18

- بورسعيد 25 - 17

- الإسماعيلية 26 - 14

- السويس 25 - 15

- الزقازيق 25 - 17

- شبين الكوم 25 - 17

- طنطا 25 - 17

- شلاتين 28 - 21

- الإسكندرية 24 - 17

- العلمين الجديدة 24- 17

- وادي النطرون 25- 17

- مطروح 24 - 15

- السلوم 24 - 15

- سيوة 25 - 12

- العريش 24 - 17

- رفح 24 - 17

- الطور 26 - 18

- كاترين 19 - 12

- رأس سدر 27 - 14

- نخل 23 - 13

- طابا 24 - 19

- نويبع 25 - 20

- حلايب 26 - 21

- شرم الشيخ 29 - 20

- الغردقة 28 - 20

- مرسى علم 28 - 21

- الفيوم 26 - 15

- بني سويف 26 - 14

- المنيا 26 - 14

- أسيوط 26 - 13

- سوهاج 26 - 15

- قنا 27 - 14

- الأقصر 28 - 16

- أسوان 29 - 17

- الوادي الجديد 29 - 10

- أبو سمبل 28 - 16

- أبو رماد 27 - 21

- رأس حدربة 26 - 21