«الأرصاد» تكشف حالة الطقس في مدن القناة غدا: غيوم وأمطار بنسبة 40%

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات الخبراء لطقس الغد الأربعاء في مدن القناة الثلاث «السويس، الإسماعيلية، بور سعيد»، إذ يسود طقس غائم وممطر مع انخفاض درجات الحرارة الصغرى والعظمى.

توقعات بطقس غائم جزئياً وأمطار بمدن القناة

وتضمن بيان الهيئة العامة للأرصاد، التوقعات بحالة الطقس في السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة إذ يسود طقس غائم جزئياً مع توافر فرصة لسقوط أمطار خفيفة بنسبة 40% وكذلك تضمنت التوقعات أن تشهد السواحل الشمالية الغربية وجنوب الوجه البحري من المناطق المرشحة، سقوط أمطار خلال طقس الغد بالإضافة إلى نشاط الرياح ودرجة الحرارة الصغرى 15 والعظمى 25.

حالة البحرين الأبيض والأحمر

وجاءت توقعات خبراء الهيئة العامة للأرصاد، لحالة البحرين الأبيض والأحمر خلال طقس الغد الأربعاء، بأن تكون حالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج به يتراوح بين متر ونصف ومترين واتجاه الرياح شمالية غربية.

فيما تكون حالة البحر المتوسط، بين خفيفة ومعتدلة وارتفاع الموج يتراوح بين متر ونصف ومترين إلا ربع واتجاه الرياح شمالية غربية.