«الأرصاد»: استمرار انخفاض درجات الحرارة.. وتوقعات بسقوط أمطار على عدة أماكن

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ درجات الحرارة مستمرة في الانخفاض اليوم، وتكون الأجواء خريفية شبه مستقرة على أغلب مناطق الجمهورية، لافتة إلى تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا وكتل هوائية شمالية رطبة من على البحر المتوسط، تعمل على تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد.

فرص سقوط الأمطار

وأضافت غانم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقديم الإعلامية لمياء حمدين، أنّ فرص سقوط الأمطار مستمرة اليوم على السواحل الشمالية، موضحة أنّ المناطق المطلة على البحر المتوسط من الجهة الشرقية ستكون أمطارها من خفيفة إلى متوسطة، إضافة إلى محافظات شمال الوجه البحري.

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أنّ الأمطار ستمتد خفيفة إلى محافظات السواحل الشمالية الغربية مثل مطروح والإسكندرية، وتمتد إلى محافظات جنوب الوجه البحري ومدن القناة، وقد تصل إلى بعض المناطق من القاهرة الكبرى.

انخفاض الحرارة نهارا

وأكدت غانم، أنّ الأمطار تكون على فترات متقطعة من اليوم وتختلف من منطقة إلى أخرى، حيث يمكن ملاحظتها في مناطق وعدم ملاحظتها في مناطق أخرى، إضافة إلى استمرار درجات الحرارة، ووجود السحب المنخفضة والمتوسطة سيحجب جزءً من أشعة الشمس، وبالتالي سنشعر بانخفاض درجات الحرارة في فترات النهار، وانخفاض درجات الحرارة بشكل أكبر في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر.