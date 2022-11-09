«الأرصاد»: تكاثر للسحب وأمطار متوسطة على بعض المناطق

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة اليوم على شمال البلاد، والسواحل الشمالية الغربية والمحافظات المطلة على البحر المتوسط، يصاحبه سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، تمتد إلى بعض المناطق على السواحل الشمالية الشرقية وشمال وجنوب الوجه البحري ومدن القناة، وقد تمتد إلى بعض المناطق من القاهرة الكبرى.

حالة الطقس اليوم

وأوضحت هيئة الأرصاد في بيان صادر عنها، أنّ طقس اليوم سيكون معتدل الحرارة على شمال البلاد وصولا إلى القاهرة الكبرى، مائل للحرارة على جنوب البلاد.

درجات الحرارة اليوم

وجاءت درجات الحرارة اليوم الاربعاء على مدن الجمهوريةن وذلك وفق توقعات خبراء الأرصاد، كما يلي:

- القاهرة 25 - 18

- العاصمة الإدارية 25 - 17

- 6 أكتوبر25 - 17

- بنها 25 - 18

- دمنهور 24 - 18

- كفر الشيخ 24 - 17

- المنصورة 25 - 17

- دمياط 24 - 18

- بورسعيد 25 - 17

- الإسماعيلية 26 - 14

- السويس 25 - 15

- الزقازيق 25 - 17

- شبين الكوم 25 - 17

- طنطا 25 - 17

- شلاتين 28 - 21

- الإسكندرية 24 - 17

- العلمين الجديدة 24- 17

- وادي النطرون 25- 17

- مطروح 24 - 15

- السلوم 24 - 15

- سيوة 25 - 12

- العريش 24 - 17

- رفح 24 - 17

- الطور 26 - 18

- كاترين 19 - 12

- رأس سدر 27 - 14

- نخل 23 - 13

- طابا 24 - 19

- نويبع 25 - 20

- حلايب 26 - 21

- شرم الشيخ 29 - 20

- الغردقة 28 - 20

- مرسى علم 28 - 21

- الفيوم 26 - 15

- بني سويف 26 - 14

- المنيا 26 - 14

- أسيوط 26 - 13

- سوهاج 26 - 15

- قنا 27 - 14

- الأقصر 28 - 16

- أسوان 28 - 17

- الوادي الجديد 27 - 10

- أبو سمبل 28 - 16

- أبو رماد 27 - 21

- رأس حدربة 26 - 21