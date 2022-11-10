درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 10-11-2022 على مصر

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن استمرار نشاط الرياح الشمالية الشرقية والغربية أحيانا، على جميع مدن ومحافظات الجمهورية عدا شمال وجنوب الصعيد، وانخفاض درجات الحرارة خلال ساعات المساء على جميع المدن؛ إذ يسود طقس مائل للبرودة.

درجات الحرارة اليوم

وأشار خبراء الأرصاد، إلى أن درجات الحرار اليوم الخميس، ستكون حول معتدلاتها الطبيعية؛ إذ يسود طقس معتدل نهارا على شمال البلاد ومنطقة مصر الوسطى، ومائل للحرارة على جنوب البلاد، ومعتدل الحرارة ليلا جنوبا، ومائل للبرودة على السواحل والقاهرة الكبري وشمال الصعيد، ويوجد فرق يتراوح بين 5-6 درجات بين طقس الصباح وطقس ساعات الليل المتاخرة.

درجات الحرارة اليوم

وجاءت درجات الحرارة اليوم الخميس الموافق 10نوفمبر 2022، على جميع مدن الجمهورية كما يلي:

- القاهرة 25 - 18

- العاصمة الإدارية 25 - 17

- 6 أكتوبر25 - 17

- بنها 25 - 18

- دمنهور 24 - 18

- كفر الشيخ 24 - 17

- المنصورة 25 - 17

- دمياط 24 - 18

- بورسعيد 25 - 17

- الإسماعيلية 26 - 14

- السويس 25 - 15

- الزقازيق 25 - 17

- شبين الكوم 25 - 17

- طنطا 25 - 17

- شلاتين 28 - 21

- الإسكندرية 24 - 17

- العلمين الجديدة 24- 17

- وادي النطرون 25- 17

- مطروح 24 - 15

- السلوم 24 - 15

- سيوة 25 - 12

- العريش 24 - 17

- رفح 24 - 17

- الطور 26 - 18

- كاترين 19 - 12

- رأس سدر 27 - 14

- نخل 23 - 13

- طابا 24 - 19

- نويبع 25 - 20

- حلايب 26 - 21

- شرم الشيخ 29 - 20

- الغردقة 28 - 20

- مرسى علم 28 - 21

- الفيوم 26 - 15

- بني سويف 26 - 14

- المنيا 26 - 14

- أسيوط 26 - 13

- سوهاج 26 - 15

- قنا 27 - 14

- الأقصر 28 - 16

- أسوان 28 - 17

- الوادي الجديد 27 - 10

- أبو سمبل 28 - 16

- أبو رماد 27 - 21

- رأس حدربة 26 - 21.