أخبار الطقس اليوم بسوهاج.. انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة ليلا

تشهد محافظة سوهاج، اليوم الثلاثاء، طقسًا معتدلًا نهارًا في درجات الحرارة التي تسجل نحو 27 درجة مئوية، فيما تنخفض ليلا على تسجل الصغرى 15 درجة مئوية، بعدما سجلت أمس نحو 18 درجة؛ وفقا للهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية.

أخبار الطقس اليوم بسوهاج

وفي إطار تناول أخبار الطقس اليوم في سوهاج، فإن درجات الرطوبة تصل لـ41 درجة بينما تصل سرعة الرياح إلى 18 كم في الساعة، وفقا للهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، والتى أشارت إلى عدم وجود أي مؤشرات لسقوط أمطار اليوم وفقا للأقمار الصناعية.

نصائح محافظة سوهاج بتغير الطقس

وتنصح محافظة سوهاج المواطنين بارتداء الملابس الثقيلة نسبيا مساء، حيث أن أخبار الطقس اليوم بالمحافظة تشهد تغيرا في درجات الحرارة الصغرى. وتستعد محافظة سوهاج عبر غرفة عملياتها، لاحتمالية سقوط أي أمطار، حيث تم تفقد وتجهيز مخرات السيول بالحواويش وأخميم ودار السلام.