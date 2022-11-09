درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 9-11-2022.. أمطار ورياح

أعلنت هيئة الأرصاد، في بيان نشر لها عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك»، عن توقعات الخبراء حول درجات الحرارة اليوم وحالة الطقس على كل الأنحاء، حيث تشهد البلاد انخفاضا طفيفا في درجات الحرارة.

حالة الطقس اليوم

ويتوقع خبراء الأرصاد أن تكون حالة الطفس معتدلة الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائلة للحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

أما خلال ساعات الليل يكون الطقس لطيفا في بدايته ويكون مائلا للحرارة في الساعات الأخيرة والأولى من الصباح وذلك على كل الأنحاء.

الظواهر الطبيعة التي تشهدها البلاد

وبحسب هيئة الأرصاد تشهد البلاد عددا من الظواهر منها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية الشرقية والغربية وشمال الوجه البحري، وتنشط الرياح على مناطق من جنوب سيناء.

درجات الحرارة اليوم

وجاءت درجات الحرارة اليوم المتوقعة وفق توقعات خبراء الأرصاد، كما يلي:

- القاهرة 25 - 18

- العاصمة الإدارية 25 - 17

- 6 أكتوبر25 - 17

- بنها 25 - 18

- دمنهور 24 - 18

- كفر الشيخ 24 - 17

- المنصورة 25 - 17

- دمياط 24 - 18

- بورسعيد 25 - 17

- الإسماعيلية 26 - 14

- السويس 25 - 15

- الزقازيق 25 - 17

- شبين الكوم 25 - 17

- طنطا 25 - 17

- شلاتين 28 - 21

- الإسكندرية 24 - 17

- العلمين الجديدة 24- 17

- وادي النطرون 25- 17

- مطروح 24 - 15

- السلوم 24 - 15

- سيوة 25 - 12

- العريش 24 - 17

- رفح 24 - 17

- الطور 26 - 18

- كاترين 19 - 12

- رأس سدر 27 - 14

- نخل 23 - 13

- طابا 24 - 19

- نويبع 25 - 20

- حلايب 26 - 21

- شرم الشيخ 29 - 20

- الغردقة 28 - 20

- مرسى علم 28 - 21

- الفيوم 26 - 15

- بني سويف 26 - 14

- المنيا 26 - 14

- أسيوط 26 - 13

- سوهاج 26 - 15

- قنا 27 - 14

- الأقصر 28 - 16

- أسوان 28 - 17

- الوادي الجديد 27 - 10

- أبو سمبل 28 - 16

- أبو رماد 27 - 21

- رأس حدربة 26 - 21.