علاج 100 ألف مريض وإجراء 17 ألف عملية بمستشفى سوهاج الجامعي

أعلن الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج انه طبقاً لإحصائيات إدارة التسجيل الطبي و الإحصاء بمستشفى سوهاج الجامعي لعام 2022 بلغ إجمالي عدد المترددين على استقبال المستشفيات الجامعية خلال العشر شهور الماضية 107 ألف و813 مريض، حيث أن عدد المترددين على الاستقبال كان يتراوح ما بين 9 آلاف الى 13 ألف مريض شهرياً.

منظومة الخدمة الطبية بجامعى سوهاج

وقال الدكتور مصطفي عبدالخالق ان المستشفي الجامعي تقوم بتقديم الجزء الأكبر من الخدمة الطبية ضمن منظومة الخدمات الصحية، حيث تقدم ما لا يقل عن 70% من الخدمات الصحية وبخاصة العمليات الجراحية الكبرى وذات المهارة، حيث اجريت نحو 17 الف 557عملية جراحية بدرجاتها المختلفة في الفترة من شهر يوليو إلى شهر سبتمبر 2022، بمعدل 9 الاف عملية شهرياً، حيث كان أكثر من نصف هذه العمليات عملیات صغری 55٪؜ بينما كانت العمليات الكبرى تمثل نحو 18٪ من إجمالي الحالات، كما بلغت العمليات ذات المهارة والتي تتميز بها المستشفي الجامعي عن باقي المستشفيات التي تقدم الخدمة الصحية بمحافظة سوهاج نحو 1964 عملية جراحية بنسبة 11٪؜ من إجمالي عدد العمليات التي تمت داخل المستشفي.

المستشفى تخدم محافظات الصعيد

وأضاف الدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب البشري ورئيس مجلس ادارة المستشفيات الجامعية ان المستشفى الجامعي تخدم القطاع الأكبر من المرضى غير القادرين من سكان محافظة سوهاج و محافظات الصعيد المجاورة، مشيراً الى أن إجمالي عدد المترددين على وحدات الاستقبال بالمستشفى خلال العشرة شهور الماضية، كان أكثر ما يكون في استقبال الجراحة العامة بعدد يزيد عن 41ألف حالة، تليها الباطنة العامة 25ألف، ثم جراحة العظام 14 ألف، ثم طب الأطفال 9 الاف، ثم التوليد وأمراض النساء 6 الاف تقريبا، ثم طب وجراحة العيون وجراحة الأنف والأذن والحنجرة وجراحة المسالك البولية بنحو 3 آلاف حالة لكل منهم، بينما كانت الأرقام أقل من ذلك في باقي الأقسام والوحدات.