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أحمد الخطيب

رئيس الوزراء يطلق منصة «أسواق الكربون الطوعية» بمؤتمر المناخ 

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أ ش أ
12:36 م | الأربعاء 09 نوفمبر 2022
رئيس الوزراء

رئيس الوزراء

أطلق الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اليوم، من الجناح المصري بالمنطقة الزرقاء منصة «أسواق الكربون الطوعية» بمشاركة القطاع الخاص.

حفل إطلاق المنصة 

شهد حفل إطلاق المنصة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ، محمد فريد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.

فرصة لالتزام القطاع الخاص بالتصدي لتغير المناخ

من جانبها، أكّدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أهمية هذا الحدث، إذ سيتيح الفرصة لمزيد من الالتزام للقطاع الخاص نحو التصدي لتغير المناخ كجزء من خطة مساهماتنا الوطنية المحدثة، مما سيساعد على تنفيذها بالتشارك بين الحكومة والقطاع الخاص لتسريع الوصول إلى ممارسات منخفضة الكربون.

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