حظك اليوم برج الأسد الخميس 10-11-2022 عاطفيا ومهنيا

مواليد برج الأسد من الشخصيات التي تسعى للمحافظة على الأسرار في حياتة المهنية والعائلية، ولا يعبر عن مشاعره بسهولة ولا يفصح عن مشاعره للمحطين به، كما أنهم يكرهون طلب المساعدة، ويعشقون التجديد والتغيير.

حظك اليوم برج الأسد مهنيًا

أوضحت عبير فؤاد، خبيرة الأبراج لمواليد برج الأسد، بخصوص توقعات حظك اليوم على الصعيد العملي، أنك سوف تميل اليوم لدراسة مشروع يهمك وتعمل على إنجازة على أرض الواقع، حيث أنه سيحقق لك الكثير من المكاسب والأرباح المالية، كما أنك سوف تلتقي بمن يساعدك اليوم، خاصة أن هناك تناغم بين القمر والمشتري، مما يجعلك تستمتع بكل أعمالك ومشروعاتك المؤجلة اليوم، وستعمل على إنهاء جميع واجباتك ونشاطات، وفق توقعات حظك اليوم لمولد برج الاسد.

حظك اليوم برج الأسد عاطفيًا

وتضيف «فؤاد»: أن القمر موجود اليوم داخل منزل الأصدقاء، ما يعدك بقضاء أوقات حلوة ولطيفة، مع المحطين بك في دائرتك الاجتماعية، خاصة إذا كنت متعاونا ومرنا مع من حولك، وذلك بغض النظر عن استمرار وجود التشوش في محور البرج، إلا هذا لن يمنعك من الشعور بالحب والاستقرار الأسري مع شرك حياتك أو من تحب، كما أنك سوف تجد أن قلبك اليوم قادرا على احتواء الجميع، وفق توقعات حظك اليوم.