تعرف على شروط مسابقة «جائزة الدولة للمبدع الصغير».. 40 ألف جنيه للفائز

أعلنت محافظة الدقهلية، اليوم الأرباء، عن مسابقة «جائزة الدولة للمبدع الصغير» تحت رعاية السيدة انتصار السيسي، والتي ينظمها المجلس الأعلى للثقافة عن الفروع والموضوعات التي يجرى التقدم لها في الفترة من 15 أكتوبر وحتى 31 ديسمبر 2022.

وأكدت محافظة الدقهلية، في بيان بها أن مسابقة «جائزة الدولة للمبدع الصغير» تنقسم الجائزة إلى فئتين عمرتين، الفئة العمرية الأولى من سن 5 حتى 12 سنة، الفئة العمرية الثانية من فوق سن 12 حتى 18 سنة، وتخصص جائزة واحدة للفائز في كل فرع بقيمة 40 ألف جنيه مصري.

شروط جائزة الدولة للمبدع الصغير

1- أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

2- ألا يتجاوز سن المتقدم في أول يوم لفتح باب التقدم الوارد في الإعلان عن الجائزة ثماني عشرة سنة ميلادية.

3- أن يلتزم المُتقدم بالفئة العمرية المُشار إليها بالإعلان والمقسمة لمستويين من 5 حتى 12 عام كمستوى أول ومن فوق 12 حتى 18 عام كمستوى ثاني.

4- تقدم الأعمال باللغة العربية فقط.

5- ألا يتم التقدم بالعمل نفسه لجائزة أو مسابقة أخرى حتى صدور الإعلان عن نتيجة الجائزة.

6- ألا يكون العمل المُقدم قد سبق له الفوز بجائزة أو مسابقة أخرى.

7- لا يحق للشخص التقدم في أكثر من فرع.

8- في حالة العمل الجماعي في فرعى «التطبيقات والمواقع الإلكترونية - الابتكارات العلمية» يُشترط لقبوله موافقة المشتركين فيه، وتُحدد نسب المشاركة كتابةً من قبلهم، وإذا لم تحدد نسب المشاركة تُقسم الجائزة عليهم بالتساوي، وأن الحد الأقصى للعمل المشترك ثلاث أشخاص.

9- في حال ثبوت انتحال أو سرقة العمل المقدم للجائزة أثناء مراحل التحكيم أو بعد منح الجائزة، يُستبعد المتقدم من الترشح للجائزة ويحرم من التقدم لها مرة أخرى، ويتم سحب الجائزة في حالة الحصول عليها.

10- يكون هناك مرحلة أولى لفرز الأعمال المقدمة، ومرحلة ثانية للأعمال التي تم تصعيدها من المرحلة الأولى يتم فيها مقابلة شخصية للمتقدم لمناقشة العمل المقدم وتقييمه وذلك بمقر المجلس الأعلى للثقافة.

11- في حالة وفاة المُتقدم بعد المقابلة الشخصية يعتبر التقدم قائمًا.

12- تُستبعد إداريًا الأعمال التى لم تستوفي شروط الجائزة.

13- "التقدم إلكترونيًا عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالجائزة (www.ckp.eg)

14- "التقدم يدويًا" بفلاش ميموري يوضع عليه العمل وملف BDF يتضمن «استمارة الجائزة مستوفاة، وصورة واضحة لشهادة ميلاد المتقدم» وإرسالها من خلال البريد على عنوان المجلس الأعلى للثقافة: 1 شارع الجبلاية ساحة دار الأوبرا المصرية - الجزيرة - الزمالك - القاهرة، ولا تسترد الفلاشات أو أوراق التقدم.

15- عملية التقييم حق أصيل للجنة التحكيم ولا يجوز للمتقدم الاطلاع عليها.

الاستعلام والتواصل

للاستعلام والاستفسار عن الجائزة: الدخول على صفحة (جائزة الدولة للمبدع الصغير) على الفيس بوك أو الموقع الإلكتروني (www.ckp.eg) أو التليفون - واتساب (01559919944).