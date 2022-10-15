«الثقافة» تصدر الأعمال الفائزة بجائزة المبدع الصغير: دعما للمواهب

في إطار دعم وزارة الثقافة للموهوبين ورعاية الفائزين بجائزة الدولة للمبدع الصغير، التي تقدمها الوزارة ممثلة في المجلس الأعلى للثقافة، قامت الأمانة العامة لجائزة الدولة للمبدع الصغير بالتعاون مع المركز القومى لثقافة الطفل، بإصدار الأعمال الفائزة في الدورة السابقة الثانية من الجائزة في مجال الآداب (القصة، الشعر، التأليف المسرحي)، وذلك تزامنًا مع فتح باب استقبال المشاركات في الدورة الثالثة من الجائزة والذي يستمر في الفترة من 15 أكتوبر إلى 31 ديسمبر 2022.

ويأتي ذلك تنفيذ لقانون الجائزة الذي ينص على رعاية الأطفال الفائزين بالجوائز، من خلال مؤسسات الدولة، ويتولى المجلس الأعلى للثقافة رعايتهم لصقل مواهبهم وتنميتها، وهو الهدف الأساسي من صدور قانون الجائزة تشجيعًا للفائزين على الاستمرار في إبداعهم.

صدور قصة «آدم المغرور»

وأصدرت الوزارة قصة بعنوان «آدم المغرور» قصة قصيرة تأليف آدم محمود رمضان، رسوم حبيبة عماد الدين إبراهيم، من الفائزين بجائزة المبدع الصغيرالفئة الأولى من (5 - 12 سنة).

وسلسلة جائزة الدولة للمبدع الصغير، واحدة من السلاسل الأدبية والفنية في مصر تهتم السلسلة بالمواهب في مجالي الآداب والفنون، وذلك تحت رعاية انتصار السيسي قرينة الرئيس، وبحسب كلمة الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، على ظهر غلاف الإصدارات: تقوم السلسلة بنشر إبداعات الفائزين في القصة والشعر والنص المسرحي ويقوم الفائزون في مجال الرسم بعمل الرسومات الخاصة بهذه الكتب مما يدعم ويرعى الفائزين من الكتاب والرسامين الصغار.

وزيرة الثقافة: جائزة الدولة للمبدع الصغير ترعى مواهب الأطفال

وتابعت «الكيلاني»: الجدير بالذكر أن هذه السلسلة ستكون نقطة ارتكاز مهمة لإطلاق مواهب المبدعين الصغار في المجالين في مصر، وسوف تتم دراسة تلك الأعمال بحثيا ورصد القضايا والظواهر الأدبية التي تتناولها أعمالهم الأدبية والفنية، كما سيقوم المجلس من خلال حق المؤلف بتوثيق هذه الأعمال دعما لحق الملكية الفكرية للمؤلف الصغير.

وأخيرا نرجو أن تحقق هذه السلسة الأهداف المرجوة منها وفقًا للقرار التاريخي للرئيس عبدالفتاح السيسي لعام 2020 بشأن دعم ورعاية المبدعين الفائزين بجائزة الدولة للمبدع الصغير.

وتستقبل جائزة المبدع الصغير، المشاركات في دورتها الثالثة يدويًا على المجلس الأعلى للثقافة، وإلكترونيا عبر الموقع الرسمي من هـنـا