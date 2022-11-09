يوسف الحسيني ينشر فيديو تحريض لـ علاء عبدالفتاح ضد مؤسسات الدولة

علق الإعلامي يوسف الحسيني على فيديو منتشر لعلاء عبدالفتاح، المسجون على ذمة قضايا جنائية، على مواقع التواصل الاجتماعي الساعات الأخيرة، صوّره خلال فترة الاضطرابات التي شهدتها مصر، يحرض من خلاله على القوات المسلحة والشرطة ومؤسسات القضاء، ضاربًا بكل التقاليد والأعراف الوطنية المصرية عرض الحائط.

وقال الحسيني، خلال حلقة الأمس من برنامج «التاسعة»، المذاع على شاشة «القناة الأولى المصرية»، «ده فوتوشوب؟.. ولا ده مش صوته، ولا ده مؤثر صوتي خاص، ولا دي كائنات فضائية، أنا ما أحبش أبقى في موقف زي كدا، وما أحبش حد يكون في موقف زي كدا، إدعاء البطولة، والكذب البواح، وإدعاء العمل السياسي المبهر، والكلام المتداول إنه علاء كان عاوز البشر يعيشو حياة أفضل.. حياة أفضل عن طريق قتلهم؟، وحرق جثامينهم؟ وإنشاء تنظيمات مسلحة لاغتيال الجيش والشرطة واستهداف أمهاتهم».

الحسيني: الذي يحرض على الإنسان وعلى حرق الإنسان يتعاقب

وأضاف الحسيني «الذي يحرض على الإنسان وعلى حرق الإنسان يتعاقب، واللي بيحرض على اغتيال الإنسان يتعاقب، واللي بيحرض على حرق المؤسسات التي تحمي الإنسان يتعاقب، واللي هيقولي لأ وفيها ايه عنده مشكلة وطنية نحب نطرح الأمور بشكل منطقي وموضوعي».