يوسف الحسيني: تغطية «بي بي سي» لحديث أسرة علاء عبدالفتاح غير موضوعية

قال الإعلامي يوسف الحسيني، إنّ قمة المناخ تتحدث عن التغيرات المناخية والأخطار التي تواجه الكوكب وحق الإنسان وأنه يعيش على الكوكب الأزرق حياة أقل تضررا وتلوثا، وبالتالي يجب أن يكون الحديث طبقا لكود المؤتمر، وهو التحدث في حق الإنسان في حياة نظيفة وصحية وأقل تلوثا، وليس مؤتمرا عن حرية الرأي والتعبير أو لجان العفو.

لية أسرة علاء عبدالفتاح مراحتش مؤتمر جلاسكو؟

وأضاف يوسف الحسيني، خلال تقديمه برنامج «التاسعة»، المذاع على شاشة القناة الأولى، للحديث عن علاء عبدالفتاح، المسجون على ذمة قضايا: «تغطية قناة فرانس 24 وبي بي سي حدث من حقهم، لكن حطينا رأينا في تغطية الحدث يبقى نحط كل الآراء، ده هنا مسألة التغطية الصحفية، أنا عاوز أقول آراء أسرة علاء عبدالفتاح يبقى كمان أقول قدامها آراء الآخرين من الحقوقيين، ولا آخذ آراء علاء عبدالفتاح بس؟.. دي كدة مش صحافة لكن سمك لبن تمر هندي.. ولو أنا غلطان حد يصحح لي».

وأوضح أنّ أسرة علاء عبدالفتاح تقول إن «علاء» مواطن بريطاني: «ليه مسافرتوش السنة اللي فاتت المملكة المتحدة وطالبتم، زي ما طالبتم السنة دي، يحضر ممثل عن الأسرة في مؤتمر جلاسكو COP26.. دي حتى تبقى في بيتها ببريطانيا؟.. مارحوش ليه؟ ولا طلبوا واترفض؟».

وتابع: «أجاوبكم؟ علشان كود المؤتمر هو كود متعلق بالمتغيرات والتلوث، الناس كلها في شرم الشيخ أو العالم لا تتحدث إلا عن ذلك».

تغطية وسائل الإعلام الإجنبية غير موضوعية

وأكد أن تغطية وسائل الإعلام الغربي لمؤتمر المناخ، قائلا: «الناس دي غطت تغطية غير موضوعية، مجرد رأي يمتهن هذه المهنة من سنة 1993 في مجلة روز اليوسف، موطأ قدم اليسار المصري في الصحافة المصرية، وامتهنت مهنة التقديم التلفزيوني سنة 1998 يعني بقالي 30 سنة بشتغل الشغلانة».