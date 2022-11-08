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تغطية موسعة لقمة المناخ في برنامج «التاسعة» للإعلامي يوسف الحسيني

كتب:

أبانوب رجائي
06:40 م | الثلاثاء 08 نوفمبر 2022
يوسف الحسيني

يوسف الحسيني

يواصل برنامج «التاسعة» الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني على القناة الأولى، اليوم، تغطيته الموسعة لقمة المناخ بشرم الشيخ، مع لقاءات حصرية وتغطية فعاليات اليوم الثالث.

في حلقة اليوم، يناقش البرنامج إعلان المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بدء أول إنتاج فعلي من الأمونيا الخضراء في المنطقة الصناعية بالعين السخنة، وتوقيع مسئولي المنطقة، وعدد من الاتفاقيات مع شركات دولية لإنشاء مصانع لإنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، خلال قمة المناخ COP27 المنعقدة حاليا.

يجري البرنامج، مداخلة مع وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، كما يتحدث الدكتور منصور صالح خبير تغير المناخ لدى الإتفاقية الإطارية للتغيرات المناخية بالأمم المتحدة عن روشتة 27 cop المتوقعة، وهل ستقل الحرارة لدرجة ونصف؟ وكيف ستساهم مصر في التصدي لتحديات المناخ؟ 

لقاءات حصرية مع شباب عربي شارك في القمة

كما يستعرض البرنامج، لقاءات حصرية مع شباب عربي شارك في القمة، وملخص لأنشطة اليوم، كما تستضيف الحلقة، شبابًا مصريين ضمن فريق الأمم المتحدة لتنظيم قمة المناخ.

يقدم البرنامج كذلك، فقرة نقاش موسعة مع عبدالمسيح سمعان الأستاذ بكلية الدراسات العليا والبحوث البيئية بجامعة عين شمس، يحلل خلالها فعاليات اليوم الثالث من القمة.

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بقلم أبانوب رجائي