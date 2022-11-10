شروط التقديم في المدرسة الرسمية الدولية بروض الفرج.. تعرف على العمر المطلوب

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، شروط التقديم للمدرسة الرسمية الدولية الجديدة بروض الفرج للعام الدراسي 2022/2023.

التقديم في المدرسة الرسمية الدولية.. لا يزيد السن عن 4 سنوات

وحددت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، شروط التقديم للمدرسة الرسمية الدولية الجديدة بروض الفرج للعام الدراسي 2022/2023، وهي كالتالي:-

- العمر المطلوب للمرحلة التأسيسية: أن يكون عمر الطفل 4 سنوات ولا يزيد عن 4 سنوات و11 شهرًا و29 يومًا، في 1 أكتوبر 2022.

- ألا يعاني الطالب من أي إعاقات نفسية أو فكرية أو إعاقات أخرى تتطلب برامج خاصة.

- في حالة غياب الوالدين، يجب تقديم توكيل رسمي موثق من كاتب العدل إلى المدارس الدولية الرسمية أو من إحدى السفارات المصرية بالخارج في مكان عمل ولي الأمر، والتوكيل هو للتقدم إلى مدرسة عامة دولية.

- يجب أن يجتاز الطفل التقييم المطلوب الذي يغطي «المظهر - التطور البدني - التطور المعرفي - عام مهارات التفكير المعلوماتي».

اجتياز الاختبارات والمقابلة الشخصية شرط قبول الطالب

- إذا لم يجتاز الطفل التقييم فلن تجرى مقابلة الطفل ولا المدارس الدولية في مصر لأولياء الأمور.

- التأكد من كتابة البريد الإلكتروني بشكل صحيح والتحقق من بريدك باستمرار.

- في حالة عدم كتابة البريد الإلكتروني بشكل صحيح، أو عدم حضور أولياء الأمور للوقت المحدد المكتوب في البريد الإلكتروني، فسيعتبر هذا رفضًا من ولي الأمر لابنه/ ابنته للتسجيل في المدرسة، ولن يجرى تحديد موعد آخر يتم تعيينه للمقابلة.

- يتم إجراء المقابلة الشخصية للوالدين والطفل «الأبناء الذين اجتازوا الامتحانات فقط».

- يجب أن يكون الوالدان (أو الوصي القانوني للطفل) حاضرين للأمور الشخصية.

- يتم قبول الطلاب حسب مجموع الدرجات.

- إذا كانت درجة اختبار القبول متساوية، فإن العمر هو شرط تفضيلي يؤخذ بموجبه الأقدم.

- يعتبر عدم الالتزام بالموعد المحدد في البريد الإلكتروني بمثابة رفض لتسجيل الطفل في المدرسة.

- لا يجرى الاتصال بأولياء أمور الطلاب الذين لم يجتازوا الاختبارات، ولا إبداء أسباب لعدم اجتيازهم الاختبارات.