«التعليم» تعلن ضوابط الترشح للمشاركين في امتحانات الدبلومات الفنية 2022/2023

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ضوابط اختيار المرشحين للعمل كرؤساء اللجان والمراقبين الأوائل لامتحان الدبلومات الفنية للعام الدراسي الحالي 2022/2023، بمختلف نوعياتها «تجاري، فندقي، زراعي، صناعي» للعام الدراسي الحالي 2022/2023.

استيفاء استمارة المرشحين لامتحانات الدبلومات الفنية

ووجهت وزارة التربية والتعليم، في خطاب رسمي، للمديريات التعليمية بجميع المحافظات، باستيفاء المرشحين بيانات استمارة المانع واعتمادها وختمها بخاتم الشعار من الإدارة التعليمية أو مديرية التربية والتعليم، وكذلك صحيفة الأحوال من موقع الوزارة «البوابة الإلكترونية» وفقا للضوابط.

ضوابط اختيار المرشحين لامتحانات الدبلومات الفنية

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ضوابط الترشيح للمشاركة في امتحانات الدبلومات الفنية وهي كالتالي:-

- ألا يكون لديه موانع يحول دون الاشتراك في أعمال الامتحانات الدبلومات الفنية.

- ألا يكون مرشحًا للعمل في مركز توزيع الأسئلة.

- أن يكون ترشيحات رؤساء اللجان والمراقبين الأوائل من بين الفئات التالية:

- موجه عام وموجه أول وموجه.

- مدير إدارة أو مدير مرحلة أو مدير مدرسة.

- كبير معلمين ومعلم خبير ومعلم أول.أ.- رئيس قسم وكيل.أ، ووكيل قسم تخصصية تعليم أو فنية تعليم.