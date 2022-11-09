«التعليم» تعلن شروط المشاركة في أعمال امتحانات الدبلومات الفنية

بدأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، استعداداتها لامتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي الحالي 2022/2023، بمختلف أنواعه «تجاري، فندقي، زراعي، صناعي».

وأصدرت وزارة التربية والتعليم، تعليمات هامة للمديريات التعليمية بشأن المشاركين في امتحانات الدبلومات الفنية 2022/2023، رؤساء اللجان والمراقبين الأوائل للامتحانات، مطالبة بكشف معتمد لجميع العاملين بمدارس التعليم الفني بجميع نوعياتها من واقع دفاتر الحضور والانصراف.

تحرير إقرار استمارة الموانع ومراجعة البيانات

وطالبت وزارة التعليم، المديريات بأن يقوم جميع المرشحين بتحرير إقرار استمارة الموانع وتراجع البيانات والأختام بالإدارة والمديرية مع صحيفة الأحوال، ثم تقوم المديرية بإيفاد مندوب بهذه الموانع وصحيفة الأحوال مجمعة لكل مدرسة على حدة على مستوى المديرية التعليمية، إلى لجنة الإدارة المركزية قبل نهاية شهر نوفمبر.

إحالة من تنطبق عليه الشروط ولم يتقدم للشئون القانونية

وأضافت الوزارة، في خطابها، أنه تتم الترشيحات لكل من تنطبق عليه الشروط وتسجيل الأسماء بالأقدمية المطلقة طبقا للوظيفة الحالية، وسيتم إحالة كل من تنطبق عليه الشروط ولم يتقدم باستمارة الموانع بدون أسباب إلى الشئون القانونية.

ووجهت وزارة التربية والتعليم، مدير المدرسة أو المسئول عن شئون العاملين، بإرسال بيانات جميع العاملين بالمدرسة والتي تنطبق عليهم الشروط، وإلا سيتم إحالة مدير المدرسة ومسئول شئون العاملين إلى الشئون القانونية.

وأكدت الوزارة، أنه لا يعتد بإقرار الموانع غير المعتمد بخاتم شعار الجمهورية من المديرية والإدارة التعليمية أو المخالف لإقرار هذا العام، وكذلك صحيفة الأحوال، ويتم تحديد مواعيد المقابلة في إجازة نصف العام، لافتا أنه سيتم استلام استمارات الموانع وصحف الحالة لكل مدرسة على حدة.