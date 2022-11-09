تقديم خدمات طبية وعلاجية لـ1542 حالة في قرية «المتوكلين» بالمنيا

أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أن مديرية الصحة تواصل تنفيذ القوافل الطبية والعلاجية المتنوعة، في إطار جهود الدولة لوصول الخدمات الطبية والعلاجية المجانية لكافة المناطق والقرى الأكثر احتياجاً، وذلك ضمن أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

صرف الأدوية وعمل الفحوصات اللازمة

وأوضح الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة، أن المديرية نفذت قافلة طبية وعلاجية بقرية «المتوكلين» التابعة لمركز بني مزار، خلال يومي 7 و8 نوفمبر الجاري، حيث تم الكشف الطبي على 1542 حالة مترددة وصرف الأدوية وعمل الفحوصات اللازمة لهم بالمجان وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج إلى المستشفيات.

إجراء تحاليل مختلفة لـ 225 مترددا

من جانبه، أوضح الدكتور محمود خليفة الحسن منسق القوافل الطبية بمديرية الصحة، أن القافلة شملت العديد من التخصصات، حيث تم الكشف على 265 حالة جراحة، 346 حالة أطفال، و360 باطنة، و63 قلب، و97 نساء، و73 أسنان، و145 جلدية، و97 أنف وأذن، و66 تنظيم أسرة، إلى جانب إجراء تحاليل مختلفة لـ225 مترددا، و12 حالة موجات صوتية، و4 حالات أشعة سينية وكشف مبكر للضغط والسكر لـ141 مترددا، وخلع أسنان لـ10 حالات بعيادة الأسنان، وتحويل للمستشفى 21 حالة لاستكمال العلاج، إضافة إلى عقد ندوات تثقيف صحي لـ98 مترددا، وذلك من خلال 13 عيادة متنقلة.