«بكر» يطلق ورش مجانية لرفع وعي الشباب وكبار السن بالقضايا المناخية

شاشة عرض وأساتذة جامعيون، يحاضرون بعض الشباب وكبار السن، من مختلف الدول العربية في ورش تدريبية بالمجان للتوعية بقضايا التغير المناخ، ووضع مقترحات للأنشطة والمشروعات الصغيرة، التي تتوافق مع البيئة في الظروف الحالية، والاطلاع أيضًا على فعاليات قمة المناخ COP 27 بمدينة السلام شرم الشيخ.

قرر بكر عنتر، الرئيس التنفيذي لأحد مراكز التدريب، إطلاق العديد من ورش العمل مجانًا، وفق سلسلة برامج، الطريق إلى قمة المناخ COP 27، للشباب وكبار السن المصريين والعرب، قائلًا لـ«الوطن»: «فيه ناس مش متابعة التغير المناخي، حبيت أستقطبهم وأعرفهم كل حاجة بالورش المجانية، عشان أشجعهم على المشاركة».

فكرة «بكر» لإنشاء ورش تدريبية

ناقش «بكر» فكرة الورش مع أعضاء المركز ليرحب بها الجميع، وبدأت خطوات التنفيذ، والإعلان عن الورش عبر مواقع التواصل الاجتماعي، دون قيود أو شروط، فلا يشترط عمر معين، فالتركيز على طريقة عرض المعلومات، لتصل إلى جميع الحاضرين بسهولة دون تعقيد، بحسب كلامه: «جالنا طلبات كتير من الشباب وكبار السن، بشكل غير متوقع».

ورش عن قضايا التغيرات المناخية

تضمنت الورش قضايا التغير المناخي والتحليل البيئي الاستراتيجي، بتدريب الحاضرين على كيفية إعداد رسالة للمنشأة، من خلال رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 بمحاورها الثلاثة، وكذلك التعريف والتوعية بأهمية التوافق مع البيئة، وقدم الحاضرين عدد من الأفكار والمشروعات، لدعم قمة المناخ COP 27.

ورش مجانية للجميع

يسعى «بكر» لإعداد ورش مجانية ثابتة، تدار فعالياتها طوال العام، لرفع الوعي البيئي، على المستوى المحلي والإقليمي، بقيادة نخبة من الخبراء والاستشاريين وأساتذة الجامعات، وأعضاء هيئة التدريس بالمراكز البحثية، بحسب وصفه: «قضية المناخ مستمرة مع الأجيال القادمة، ولازم يكون فيه تدريبات، عشان الناس تستمر في الحفاظ على البيئة».