عاجل.. تخفيف حكم حبس «عريس الإسماعيلية» إلى شهر بدلا من عام

قضت محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية، اليوم الأربعاء بتخفيف حكم الخميس علي عريس الإسماعيلية من علم الي شهر مع ايقاف التنفيذ في قضية الضرب وبرائته في واقعة الإحتجاز.

وكان قد تقدم الأمير ربيع محامي عريس الاسماعيلية باستئناف الاثنين الماضي علي قرار محكمة الجنح الصادر يوم الاحد بحبس المتهم عام لاتهامه بضرب زوجته.

المحامي: المتهم قضي شهر العقوبة

وقال الأمير ربيع محامي المتهم أن موكله قضي شهر العقوبة بالفعل خلال فترة التحقيقات وفترة الحكم في المحكمة وأنه من المفترض إخلاء سبيله خلال الساعات القليلة المقبلة.

واضاف في تصريحات للوطن أن محكمة الاستئناف قبلت الطعن علي الحكم وقررت في جلسة اليوم تخفيف الحكم الي شهر واحد بدلا من عام.

محامي عريس الاسماعيلية يطلب فتوي الأزهر عن احتجاز العروسة

وكان قد طالب طارق طارق عبد الحليم دفاع عريس الاسماعيلية في مرافعته أمام المحكمة فتوي من الأزهر الشريف في هذه الدعوى لمعرفة شرعية احتجاز الزوج لزوجته وطلب البراءة تأسيسا علي رضا المجني عليها.

وقضت المحكمة ببراءة المتهم في جلسة الأحد الماضي في واقعة الاحتجاز فيما قضيت بحبسه عام في واقعة الضرب.

ودفع محامي المتهم بانتفاء أركان الجريمة في مقر المتهم باركانها المادية والمعنوية وعدم معقولية تصور حدوث الواقعة علي النحو المبين بالتحقيقات.