رئيس جامعة طنطا: هدف الحوار الوطني إيجاد بيئة صحية وصالحة للحاضر والمستقبل

أكد الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، أن الهدف الأساسي من الحوار الوطني هو أن نلتقي لنتناقش ونستمع ونتحاور ونتفق، من أجل الحاضر والمستقبل، ومن أجل إيجاد بيئة صحية وصالحة.

جاء ذلك خلال كلمته في مؤتمر نظمته جامعة طنطا بالتعاون مع تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بعنوان «من ستوكهولم إلى شرم الشيخ مسيرة العمل المناخي»، بحضور أعضاء مجلسي النواب والشيوخ دعاء عريبي، وعمرو درويش، نشوى الشريف، وأعضاء من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ونواب رئيس جامعة طنطا.

وأوضح رئيس جامعة طنطا أن ذلك في إطار الحوار الوطني الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي، ودعماً لجهود الدولة المصرية والمؤسسات الوطنية والأهلية في العمل من أجل المناخ، وإعداد جيل جديد مهتم بصحة المناخ، في ضوء استضافة مصر لقمة المناخ cop27 بمدينة شرم الشيخ الأسبوع المقبل.

تغيير المناخ

وأوضح أن الآثار العالمية لتغير المناخ واسعة النطاق ولم يسبق لها مثيل، من تغير أنماط الطقس التي تهدد الإنتاج الغذائي، إلى ارتفاع منسوب مياه البحار التي تزيد من خطر الفيضانات الكارثية، تلك الآثار التي تهدد التنوع البيولوجي واستدامة الموارد الطبيعية ومصادر الطاقة، وتتسبب في زيادة نسب التلوث الهوائي والاحتباس الحراري.

كما أضاف رئيس جامعة طنطا، أن الجامعة تحرص دائما على دعم الجهود والمبادرات الوطنية الهادفة لتعزيز عمل المناخ بالشراكة مع الأطراف الحكومية وغير الحكومية من المجتمع المدني والبنوك ومؤسسات التمويل.

بناء منظومة الوعي

وأكد أن بناء منظومة الوعي القومي لدى الأفراد والمؤسسات والحوار البناء لكل أطياف المجتمع في القضايا المحورية الرئيسية لأبعاد التنمية المستدامة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، والمبني على المصارحة والشفافية والتكامل المؤسسي، هو الركيزة الرئيسية لتحقيق المستهدفات التنموية على المستوى الوطني وتحسين الحالة المعيشية للأفراد والمواطنين مع تعزيز قيم العدالة والحماية الاجتماعية لكل الفئات.