مصادر بـ«التموين»: لا صحة لإتاحة إضافة المواليد على البطاقات

أكّدت مصادر في وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنَّه لا صحة لما تردد عن عودة فتح باب إضافة المواليد على بطاقة التموين، وذلك بعد تداول العديد من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي لروابط حول إضافة المواليد على البطاقة وإصدار بطاقات تموينية جديدة.

إضافة المواليد على بطاقة التموين

وأضافت المصادر لـ«الوطن»، أنَّ خدمة إضافة المواليد على بطاقة التموين ستظل موقوفة لحين صدور إشعار آخر أو قرار وزاري حول عودة إضافة الأبناء على البطاقة، موضحة أنَّ هناك 3 خدمات تموينية أخرى متوقفة وهي: «إصدار بطاقة تموين جديدة، وإضافة الزوجة غير المقيدة للتموين، وإضافة التموين لمستحقي الخبز».

خدمات بطاقات التموين المتاحة

وأشارت المصادر إلى أنَّ جميع خدمات التموين متاحة باستثناء الخدمات السابقة المستمر إيقافها، موضحة أنَّ أي مواطن صاحب بطاقة تموينية يستطيع الاستفادة من الخدمة التموينية التي يرغب فيها سواء عبر بوابة مصر الرقمية أو من خلال الذهاب لمكتب التموين التابع له في الحيز الجغرافي طبقا لبطاقة الرقم القومي، منوهة إلى أنَّ الخدمات المتاحة تشمل التالي:

1- تفعيل بطاقة التموين.

2- إصدار بدل تالف أو فاقد بطاقة التموين.

3- الاستعلام عن صرف بطاقة التموين.

4- ضمّ أفراد الأسرة.

5- نقل البطاقة من محافظة لأخرى.

6- الفصل الاجتماعي من بطاقة التموين.

7- إيقاف بطاقة تموينية.

8- إيقاف نفسي من بطاقة التموين.

9- إيقاف أفراد من بطاقة تموينية.

خدمات موقع دعم مصر لأصحاب بطاقات التموين

وتتيح وزارة التموين عبر موقع دعم مصر، خدمة تحديث بطاقة التموين برقم الموبايل وتسجيله على البطاقة من خلال كتابة رقم البطاقة التموينية المكونة من 12 رقمًا، والموجود أسفل كارت البطاقة، ثم كتابة رقم الموبايل المسجل باسم رب الأسرة في شركة الاتصالات، لقبول تسجيل الرقم.