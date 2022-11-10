حظك اليوم برج القوس الخميس 10-11-2022 عاطفيا ومهنيا

مولود برج القوس من الشخصيات المنطلقة المحبة لكل ما هو جديد ومختلف، فهو رافض للروتين أو التكرار، ما يجعله صديقا رائعا بسبب قدرته على التحاور وحب الفكاهة والنكتة.

وفيما يلي، نقدم لمحبي ومتابعي حركة الفلك والأبراج اليومية، تفاصيل حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيدين المهني والعاطفي اليوم وفقا لما قالته خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، في تصريحات خاصة لـ«الوطن».

حظك اليوم برج القوس مهنيًا

ويكون حظك اليوم لمواليد برج القوس وفق خبيرة الأبراج «عبير فؤاد» على المستوى العلمي والمهني، القمر في مواجهة برجك وعليك اليوم أن تتحكم في انفعالاتك، وانتبه لحقوقك وستحصل على الأفضل إذا صبرت.

حظك اليوم برج القوس عاطفيًا

وأضافت «فؤاد» أنّ حظك اليوم على المستوى العاطفي والعائلي لمواليد هذا البرج، إذا كنت متزوجا حاول أن تهتم بمعرفة ما ينتظره منك الطرف الآخر.

مشاهير برج القوس

ومن أبرز نجوم برج القوس الكاتب الراحل قاسم أمين، والفنانة نجلاء فتحي، ومحمود حميدة، والكاتبة والأديبة الراحلة نبوية موسى، ورائدة حركة تحرير المرأة درية شفيق، وماجد الكدواني، والممثل العالمي براد بيت، والفنانة العالمية سكارليت جوهانسون، ولاعب النادي الأهلي السابق حسام غالي.