حظك اليوم برج الحوت الخميس 10-11-2022 عاطفيا ومهنيا

مولود برج الحوت من الشخصيات الحساسة فهم يميلون لمشاعرهم أكثر من المنطق أو العقلانية، كما أنه يثق في الآخرين بسهولة، ما يجعله يتعرض للكثير من المشاكل بسبب استغلاله.

وفيما يلي، نقدم لمحبي ومتابعي حركة الفلك والأبراج اليومية، تفاصيل حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيدين المهني والعاطفي اليوم وفقا لما قالته خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، في تصريحات خاصة لـ«الوطن».

حظك اليوم برج الحوت مهنيًا

ويكون حظك اليوم لمواليد برج الحوت وفق خبيرة الأبراج «عبير فؤاد» على المستوى العلمي والمهني، المريخ في وضع معاكس.. تجنب التحديات واعتمد اليوم على سعة صدرك.

حظك اليوم برج الحوت عاطفيًا

وتضيف «فؤاد» أنّ حظك اليوم على المستوى العاطفي والعائلي لمواليد هذا البرج، القمر في مربع برجك ويطالبك ذلك بأن تتمالك أعصابك كي تدير حياتك بإيقاع هادئ وصحي.

مشاهير برج الحوت

ومن مشاهير برج الحوت عالمة الذرة المصرية سميرة موسى، والشاعر أبو القاسم الشابي، والفنان الهندي عامر خان، والفنانة سلوى خطاب، الفنانة حنان مطاوع، والفنانة العالمية كوين لطيفة، والممثل خالد زكي، والفنان حمادة هلال، وأحمد السقا، والفنان الراحل محمد عبد الوهاب.