إحالة 220 عاملا بمنشآت صحية في الدقهلية للتحقيق.. «زوغوا من الشغل»

أعلنت محافظة الدقهلية اليوم الأربعاء إحالة 220 من العاملين بالمستشفيات والوحدات الصحية ومراكز الشباب، المتغيبين والمنقطعين وتاركي العمل بدون إذن للتحقيق، وبينهم مسؤولي وحدات ومصالح حكومية خدمية وجدت مغلقة أثناء مواعيد العمل الرسمية.

جاء ذلك بناء على تقرير حملة المرور الميداني المفاجئ بنطاق مركز شربين، ونتائج حملات المرور الميداني على عدد من والوحدات الخدمية وذلك للوقوف على مدى انتظام العمل بها.

حملالت على أماكن تقديم الخدمات للمواطنين

وأعلنت محافظة الدقهلية في بيان صحفي، أنها نظمت حملات المرور المشار إليها بإشراف اللواء حازم عزت وكيل أول الوزارة السكرتير العام لمحافظة الدقهلية، حرصًا على تقديم خدمات متميزة للمواطنين فى كافة المجالات وقطاعات المرافق والخدمات، بمتابعة الأداء وتحقيق الإنضباط والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ومكافأة المجدين ومعاقبة المقصرين.

التحقيق مع 216 من عاملًا

وأوضح التقرير أن الذين جرى إحالتهم للتحقيق يشمل عدد 216 من العاملين بالمستشفيات والوحدات الصحية شملت الوحدات الصحية بكل من قري الحصص وموسي شكري، وترعة غنيم والحاج شربيني والعيادية ومستشفي شربين المركزي كما شمل التحقيق عدد 4 من العاملين بمراكز الشباب في كل من مركز شباب الشهيد عودة ونادي شربين الرياضي، وشمل التقرير إحالة مسؤولي الوحدات الخدمية المغلقة أثناء أوقات العمل الرسمية وأثناء مرور حملات التفتيش طبقا لما ورد بالتقرير.