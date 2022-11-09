ضبط تاجرين بالغربية بتهمة غسيل 7 ملايين جنيه في السوق السوداء للعملة

القت الاجهزة الامنية القبض على ضبط تاجرين بالغربية لقيامهما بغسـل 7 مليون جنيه حصيلة نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى.

جاء ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.

وقامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين مالكى محلين لتجارة الأقمشة والمفروشات لهما معلومات جنائية ومقيمان بدائرة مركز شرطة السنطة بالغربية لقيامهما بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وذلك بالمخالفة للقانون ، متخذان من محل أحدهما كائن بدائرة مركز السنطة مقراً لممارسة نشاطهما الإجرامى حيث تم إستهدافهما وضبطهما وبحوزتهما مبالغ مالية عملات محلية – أجنبية ومحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى عن طريق شراء العقارات والأراض الزراعية و تأسيس الأنشطة التجارية، وإيداع جانب آخر من تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى المشار إليه بحسابات خاصة بهما وبأفراد أسرهما ببعض البنوك، بقصد إخفاء مصدرها ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة حيث قدرت متحصلات نشاطهما الإجرامى بمبلغ 7 مليون جنيه تقريباً.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.