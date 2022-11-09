حبس عاطل 4 أيام بتهمة حيازة سلاح دون ترخيص في سوهاج

قررت جهات التحقيق المختصة، بمركز المنشاة بمحافظة سوهاج، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة حيازة سلاح دون ترخيص واستعراض القوة عبر وسائل التواصل الاجتماعي «فيس بوك» بناحية دائرة مركز العُسيرات جنوب المحافظة.

تعود تفاصيل الواقعة عقب ورود بلاغ إلى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا يفيد بتداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» يظهر خلاله أحد الأشخاص، حاملًا بندقية آلية داخل غرفة أحد المنازل، والعبث بها وفك وتركيب خزينتها.

تحديد هوية المتهم

عقب تكثيف التحريات، بالفحص أمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو وتبين أنه يُدعى «ا. م» 25 سنة، عاطل، يقيم بدائرة مركز العسيرات جنوب سوهاج.

عقب تقنين الإجراءات واستئذان جهات التحقيق المختصة، تمكن ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأضاف بأن البندقية الآلية خاصة بأسرته.

جرى التحفظ على المتهم، والسلاح المستخدم عبارة عن «بندقية آلية» عقب قيامه بإرشاده عنها، وعلى خزينتها عدد من الطلقات، وتحرر المحضر اللازم وتمت إحالة الواقعة إلى جهات التحقيق المختصة، التي أصدرت قرارها المتقدم.