البيت الأبيض: نتائج الانتخابات النصفية المعلنة حتى الآن استنتاجية

أعلن البيت الأبيض أن النتائج المتداولة بشأن الانتخابات النصفية الأمريكية مجرد استنتاجات وغير نهائية وفقا لقناة «العربية» في خبر عاجل.

توازن في نتائج الانتخابات

وبحسب النتائج الأولية التي ظهرت، صباح اليوم، فاز العديد من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين بسهولة، ويمثل الوضع الحالي توازنًا بين الحزبين الجمهوري والديمقراطية.

الانتخابات النصفية في الولايات المتحدة

وتجري الانتخابات النصفية للكونجرس الأمريكي على 35 مقعدا للشيوخ من إجمالي 100 مقعد، وعلى جميع مقاعد مجلس النواب البالغ عددها 435 مقعدا، والتي يتم انتخابها كل عامين.

النتائج الأولية

وحصل الجمهوريون على 199 مقعدا في مجلس النواب مقابل 172 للديمقراطيين. وللسيطرة على مجلس النواب لابد للجمهوريين من الحصول على 218 مقعدا.

نتائج غير محسومة

ولم يتمكن أي منهم إلى الآن من انتزاع أغلبية الشيوخ، التي تتطلب 50 مقعدا بالمجلس، إذ تتساوى مقاعد الحزبين بالمجلس عند 48 مقعدا لكل منهما.

ووفق القانون، فإن لنائبة الرئيس كامالا هاريس التي تترأس جلسات المجلس، الصوت المرجح في حالات التعادل.

تعليق نانسي بيلوسي على الانتخابات

وأوضحت النتائج الأولية أن نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب، ستحافظ على مقعدها بالمجلس عن كاليفورنيا بـ82% من الأصوات.