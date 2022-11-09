«فوكس نيوز»: ارتفاع عدد مقاعد الديمقراطيين بمجلس النواب الأمريكي لـ174 مقعدا

ارتفعت مقاعد الحزب الديمقراطي لتصل إلى 174 مقعدا، مقابل 199 مقعداً للجمهوريين وذلك ضمن مجريات الانتخابات النصفية للكونجرس الأمريكي، ويحتاج كل منهما الحصول على 218 مقعدًا على الأقل للفوز بأغلبية مجلس النواب، بحسب ما أعلنته شبكة «فوكس نيوز» الأمريكية.

وفي مجلس الشيوخ، تتساوى مقاعد الحزبين بالمجلس عند 48 مقعدًا لكل من الحزبين، ولم يتمكن أي منهما بانتزاع الأغلبية، التي تتطلب 51 مقعداً بالمجلس، ووفق القانون، فإن لنائبة الرئيس كامالا هاريس، والتي تترأس جلسات المجلس، الصوت المرجح في حالات التعادل.

الانتخابات النصفية للكونجرس الأمريكي

وتجرى الانتخابات النصفية للكونجرس الأمريكي على 35 مقعداً للشيوخ من إجمالي 100 مقعد، وعلى جميع مقاعد مجلس النواب البالغ عددها 435 مقعداً، والتي يتم انتخابهم كل عامين.