صاحبة مبادرة «شارع أليف»: هدفنا توعية الأهالي بمعاملة الحيوانات بشكل محترم

قالت زينة عصام، مؤسسة مبادرة شارع أليف، إن المبادرة تعمل من شهر مارس الماضي؛ ولكن أعضاءها المشاركين في العمل بها أصبحوا يعملون على الأرض بشكل أكثر من أول شهر يونيو الماضي للتوعية بحقوق الحيوانات في الحياة.

المتعاملون مع الحيوانات في الشارع

وأضافت «عصام» خلال مداخلة عبر الفيديو كونفرانس ببرنامج «السفيرة عزيزة» المُذاع عبر فضائية «DMC»، الذي تقدمه الإعلاميتان نهى عبدالعزيز وسالي شاهين، أن من أهم أهداف المبادرة، توعية الأطفال والأهالي وغالبية المتعاملين مع الحيوانات في الشارع بأحقية الحيوان في التواجد بشكل محترم، مضيفة «الناس لا تتقبل وجود حيوانات في محيطهم المعيشي».

شارع أليف مبادرة شبابية

يذكر أن شارع أليف، هي مبادرة شبابية للتوعية بحقوق الحيوانات وتقديم النصائح للمواطنين في طريقة تعاملهم مع الحيونات، وتقدم المسئولين عنها بمشروع قانون لمجلس النواب تحت مسمى رعاية وحماية الحيوان في مصر، وبالفعل قام بالتوقيع عليه 10% من النواب، ومن هنا جاءت مشاركة المبادرة في فاعليات قمة المناخ المنعقدة حاليا في شرم الشيخ COP27.

يُذّكر أن برنامج السفيرة عزيزة، يُذاع يومياً من السبت إلى الأربعاء، في تمام الساعة الثالثة عصراً، وتتبادل على تقديمه 6 مذيعات وهن: القديرة سناء منصور، جاسمين طه، شيرين عفت، نهى عبدالعزيز، سالي شاهين، ورضوى حسن.

ويتناول البرنامج كافة القضايا والأخبار المجتمعية التي تهتم بها الأسرة المصرية بجميع عناصرها، بجانب حرصه على متابعة أخبار الموضة والأزياء، ورصد قصص النجاح المختلفة لسفيرات مصر في كل مكان داخل وخارج مصر، اللاتي حققن نجاحات في مجالات مختلفة.