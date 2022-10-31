«السفيرة عزيزة» يشيد بمشروع الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ: نجاح

أشاد برنامج «السفيرة عزيزة»، المُذاع عبر فضائية «dmc»، والذي تقدمه الإعلاميتان جاسمين طه ورضوى حسن، بافتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي لمشروع الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة المتطورة، صباح اليوم.

مشروعات جديدة كل يوم

وقالت الإعلامية جاسمين طه: «كل يوم عمل، واجتهاد، ونجاح، وده اللي بترجمه الافتتاحات المتتالية، اللي كل يوم بيشهدها الرئيس السيسي، واللي كان من ضمنها، وليس أخرها، افتتاحه انهاردة، للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة المتطورة في المقطم».

الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ

وأضافت «طه» أن مشروع الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة المتطورة، هو إنجاز حقيقي وتاريخي كمان، لأنه يعتبر نقلة حضارية لمصر في ملف التعامل مع الأزمات والطوارئ، مؤكدة أن الملف يعتمد على منظومة واحدة، ستشارك فيها كل الوزارات والهيئات ودواوين المحافظات في كيان واحد لمواجهة الطوارئ، من أجل ضمان حقيق لجودة التعامل مع الأزمات الطارئة وسرعة احتوائها بمعايير عالمية.

ومن جانبها أكدت الإعلامية رضوى حسن، أن الرئيس السيسي أكد خلال الافتتاح، على أنه لأول مرة يكون لمصر قمر اتصالات خاص بها، مُشيدة بقرار انتهاء الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة بالكامل خلال 4 شهور.

يُذّكر أن برنامج السفيرة عزيزة ، يُذاع يومياً من السبت إلى الأربعاء، في تمام الساعة الثالثة عصراً، وتتبادل على تقديمه 6 مذيعات وهن، الأستاذة القديرة سناء منصور ، جاسمين طه، شيرين عفت، نهى عبدالعزيز، سالي شاهين، ورضوى حسن.

ويتناول البرنامج كافة القضايا والأخبار المجتمعية التي تهتم بها الأسرة المصرية بجميع عناصرها ، بجانب حرصه على متابعة أخبار الموضة والأزياء، ورصد قصص النجاح المختلفة لسفيرات مصر في كل مكان داخل وخارج مصر، اللاتي حققن نجاحات في مجالات مختلفة.