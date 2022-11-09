معاينة النيابة الإدارية لعقار إمبابة المنهار: غير مرخص وصادر له قرار إزالة

أكد المستشار محمد سمير المتحدث باسم النيابة الإدارية، أنه تنفيذًا لتعليمات المستشار عدلي جاد، رئيس هيئة النيابة الإدارية، فقد باشرت النيابة الإدارية للإدارة المحلية بالجيزة، القسم الثاني، برئاسة المستشار أحمد جلال، تحقيقاتها في واقعة انهيار عقار سكني بمنطقة عزبة الصعايدة بإمبابة، الذي أسفر عن وفاة ثلاثة مواطنين وإصابة آخرين بإصابات مختلفة.

معاينة النيابة الإدارية

أضاف المتحدث الرسمي للنيابة الإدارية، في بيان له اليوم أن فريق من الأعضاء ضم كلا من المستشار الحسن عبد الواحد البحيري، والمستشار حازم جبر، والمستشار محمود عبد الرشيد، والمستشار إبراهيم أبوالعلا، انتقل لإجراء المعاينة لموقع العقار.

قرار إزالة في 2022

وتابع أنه تبين من المعاينة، أن العقار يقع في شارع علي بسيوني من شارع عسران عبد النعيم بمنطقة عزبة الصعايدة بإمبابة، ومكون من دور أرضي وأربعة طوابق متكررة، وأن العقار غير مرخص وصادر في شأنه قرار الإزالة رقم 131 لسنة 2022 من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط.

تضرر العقارات المجاورة

كما تبين من المعاينة، تضرر عدد من العقارات المجاورة نتيجة انهيار العقار، وتم إخلائهم لحين وضع تقرير هندسي من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بشأنها.

أمرت النيابة، بتكليف جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء بإعداد تقرير عن حالة العقار، وطلب ملف العقار المنهار من الحي، وبيان كافة الإجراءات المتخذة فى شأنه وجاري استكمال التحقيقات.