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رئيس هيئة النيابة الإدارية يهنئ السيسي بذكرى انتصارات أكتوبر

كتب:

إلهام زيدان
12:30 م | الخميس 06 أكتوبر 2022
الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس عبد الفتاح السيسي

تقدم المستشار عدلي جاد رئيس هيئة النيابة الإدارية، بالأصالة عن نفسه وبالنيابة عن جموع المستشارين أعضاء النيابة الإدارية، بخالص التهاني وأطيب الأمنيات إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، ولشعب مصر العظيم، وللأمة العربية والإسلامية، بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف.

وتابع جاد: «داعين الله عز وجل، في تلك الذكرى العطرة، أن يعيدها على الرئيس بموفور الصحة والعطاء، وأن يُكلل مسيرته بالتوفيق والسداد، وعلى شعب مصر العظيم بالخير واليمن والبركات، وعلى مصرنا الحبيبة بدوام الأمن والاستقرار».

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إلهام زيدان
بقلم إلهام زيدان

مسئول الملف الثقافي والأدبي.