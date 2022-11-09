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«الخارجية الروسية» تعلن غياب بوتين عن قمة العشرين في إندونيسيا

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عمرو حسني
06:39 م | الأربعاء 09 نوفمبر 2022
وزير الخارجية الروسي

وزير الخارجية الروسي

كشفت الخارجية الروسية، مساء اليوم الأربعاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لن يمثل بلاده في قمة العشرين بدولة إندونيسيا منتصف نوفمبر الجاري.

ممثل روسيا في قمة العشرين

وأضافت الخارجية الروسية، في بيان، نقلته قناة العربية، أن وزير الخارجية سيرجي لافروف يمثل موسكو في قمة العشرين المقرر إقامتها منتصف الشهر الجاري.

غياب بوتين

ويغيب بوتين عن بعض اللقاءات الدولية التي قد يلتقي فيها بالرئيس الأمريكي بايدن؛ لعدم الدخول في نقاشات بعد عقوبات اقتصادية متبادلة بين البلدين.

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بقلم عمرو حسني