الخبير الاقتصادي أحمد معطي: حل أزمة روسيا وأوكرانيا يقلل مستويات التضخم

جاءت دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي قادة العالم بالتدخل لوقف الحرب الروسية الأوكرانية، في وقت يعاني الاقتصاد العالمي من آثارها التي امتدت إلى الاقتصادات الناشئة وأحدثت حالة من الاضطراب وعدم الاستقرار، الأمر الذي دفع البنوك المركزية على مستوى العالم إلى اللجوء إلى السياسة النقدية المتشددة بقيادة الفيدرالي الأمريكي، ورفع الفائدة بشكل متكرر لكبح جماح التضخم.

وعلق أحمد معطي، الخبير الاقتصادي، على هذا الأمر قائلًا إن نجاح دعوة الرئيس السيسي لوقف الحرب الروسية الأوكرانية، يؤدي لتعافي الاقتصاد العالمي، من الآثار التي تسببت فيها هذه الحرب وعلى رأسها التضخم الذي ارتفع بوتيرة سريعة دفعته إلى معدلات تاريخية، وتعاني منه أمريكا ودول الاتحاد الأوروبي، فمع توقف الحرب ستهدأ الأزمة إلى أن يتم التعافي والرجوع إلى مستويات ما قبل الحرب.

وأضاف «معطي»، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه من النتائج المتوقعة مع توقف الحرب بعد دعوة الرئيس السيسي لذلك، تراجع أسعار النفط إلى مستويات 70 دولار للبرميل بدلًا من 90 دولار للبرميل في الوقت الحالي.

وتابع الخبير الاقتصادي، أن توقف الحرب سيؤدي إلى زيادة الصادرات ومعدلات النمو في العالم، وبالتالي تراجع التضخم.

وقال الرئيس السيسي خلال قمة المناخ: «نحن كدول اقتصادها مش قوي، عانت من تبعات كورونا وتحملناها والآن نعاني أيضًا من هذه الأزمة».