أوكرانيا تعلن مقتل 55 جنديا روسيا في منطقة العمليات الجنوبية

أعلنت قيادة «العمليات الجنوبية» الأوكرانية، مقتل 55 جنديا روسيا، وتدمير 4 دبابات روسية و9 مركبات قتالية مدرعة، في منطقة العمليات، أمس الثلاثاء، مشيرة في بيان، إلى تنفيذ سلاح الجو الأوكراني 11 غارة على أنظمة دفاع جوي ومعدات روسية، فيما أسقطت القوات الأوكرانية.

القوات الأوكرانية تدمر مستودع ذخيرة روسيًا بالقرب من سنيوريفكا

ودمرت القوات الأوكرانية، مستودعا ذخيرة روسيا بالقرب من سنيوريفكا، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأوكرانية.

من جانبه، قال وكيل وزارة الدفاع الأمريكية للسياسة، كولن كال، إن «موسكو» ربما فقدت نصف دباباتها، مشيرا لصحفيين، إلى استخدام روسيا غالبية أسلحتها الموجهة في الأزمة الأوكرانية.

ووصف كال، الأزمة الأوكرانية، بالفشل الاستراتيجي الهائل لـ«الكرملين» الروسي، موضحا أن موسكو تكبدت عشرات الآلاف من الضحايا منذ بدء الأزمة في 24 فبراير الماضي، أكثر مما عانته في أفغانستان.

وتابع كال قائلا، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فشل، مضيفا إن «موسكو» ستخرج من الأزمة أضعف مما دخلت فيها.

من جانبها، أعلنت السلطات البريطانية، إنها سترسل طائرات هليكوبتر من طراز «أباتشي» و«شينوك» إلى إستونيا، بهدف تعزيز فعالية المجموعة القتالية لكتيبة حلف شمال الأطلسي «الناتو»، وفقا لما ذكرته وكالة «سبوتينك» الروسية.

وقال وزير الدفاع البريطاني، بن والاس، ونظيره الإستوني، هانو بيفور، أمس الثلاثاء، في بيان مشترك نشرته الحكومة البريطانية، إن، نشر وحدات إضافية سيبدأ في يناير من العام المقبل 2023.

وفي انتخابات التجديد النصفي لـ«الكونجرس» الأمريكي، أعاد المصوتون، انتخاب الجمهوري راند بول للمرة الثالثة، ممثلا لـ«ولاية كنتاكي»، الذي أعاق المساعدات لأوكرانيا، في «مجلس الشيوخ»، وفقا لتوقعات قناتي «فوكس نيوز» و«إن بي سي» ووكالة «أسوشيتد برس» الأمريكية.