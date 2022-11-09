تراجع أسعار النفط اليوم بسبب ارتفاع مخزون الخام الأمريكي وزيادة إصابات كورونا

تراجعت أسعار النفط اليوم الأربعاء، بفعل زيادة مخزون الخام الأمريكي ومخاوف من حدوث انتعاشة في حالات الإصابة بكوفيد -19 في الصين، مما سيضر بالطلب على الوقود، وفقًا لـ«رويترز».

انخفاض العقود الآجلة

انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.68 دولار، أو 1.7 % إلى 93.68 دولار للبرميل، بينما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.64 دولار أو 1.8% إلى 87.27 دولار للبرميل.

ارتفاع مخزونات النفط الخام الأمريكية

وارتفعت مخزونات النفط الخام الأمريكية بنحو 5.6 مليون برميل للأسبوع المنتهي في 4 نوفمبر، وفقًا لمصادر السوق نقلاً عن أرقام معهد البترول الأمريكي، في حين قدر 7 محللين استطلعت «رويترز»، آراءهم في المتوسط ​​أن مخزونات الخام سترتفع بنحو 1.4 مليون برميل.

ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في الصين

في الأسبوع الماضي، علقت السوق آمالها على أن الصين قد تتجه لتخفيف قيود كورونا، لكن خلال عطلة نهاية الأسبوع قال مسؤولو الصحة إنهم سيلتزمون بنهج «المقاصة الديناميكي» الخاص بهم في حالات العدوى الجديدة.

وارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا في قوانغتشو ومدن صينية أخرى، مع مطالبة الملايين من سكان مركز التصنيع العالمي بإجراء اختبارات الفيروس يوم الأربعاء.

أظهرت بيانات معهد البترول الأمريكي أن مخزونات البنزين الأمريكية ارتفعت بنحو 2.6 مليون برميل، مقابل توقعات المحللين بانخفاض 1.1 مليون برميل.